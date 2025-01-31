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Дана Уайт ответил, может ли бой между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом состояться летом

Дана Уайт ответил, может ли бой между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом состояться летом
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Президент UFC Дана Уайт ответил, может ли бой между действующим обладателем титулом UFC в тяжёлом весе американцем Джоном Джонсом и временным чемпионом UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом состояться летом.

«Может ли бой Джонса и Аспиналла состояться летом? 100%. Если мы не сможем довести до конца организацию этого боя, то сделаем другой бой, после чего продолжим работать над этим поединком. Прошлой ночью я был вместе с матчмейкерами примерно до шести утра. Мы сейчас работаем над многими вещами. Это самый большой бой, который мы можем прямо сейчас организовать. Знаю, фанатам нравится дразнить Джонса, но этот парень не боится никого и будет драться с кем угодно. Главное — довести дело до конца. Это наша работа», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

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