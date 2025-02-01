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Муслим Гаджимагомедов победил Табисо Мчуну единогласным решением судей

Муслим Гаджимагомедов победил Табисо Мчуну единогласным решением судей
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Чемпион мира по боксу по версии WBA в бриджервейте россиянин Муслим Гаджимагомедов победил представителя ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей (100-90,100-90, 100-91) по итогу 10 раундов. Их бой состоялся на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Москве.

Прочие бои 2025. Ночь чемпионов IBA
Муслим Гаджимагомедов(W) — Табисо Мчуну
31 января 2025, пятница. 23:35 МСК
Муслим Гаджимагомедов
Окончено
UD
Табисо Мчуну

Для Гаджимагомедова эта победа стала шестой подряд. Он по-прежнему является непобеждённым боксёром. В предыдущем поединке, который состоялся в Уфе в октябре минувшего года, российский атлет победил единогласным решением судей представителя Германии Леона Харта.

Мчуну известен российским фанатам бокса своими победами над экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым в декабре 2019 года, где он завоевал пояс WBC Silver, а также над олимпийским чемпионом Евгением Тищенко в марте 2021 года.

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