Муслим Гаджимагомедов победил Табисо Мчуну единогласным решением судей

Чемпион мира по боксу по версии WBA в бриджервейте россиянин Муслим Гаджимагомедов победил представителя ЮАР Табисо Мчуну единогласным решением судей (100-90,100-90, 100-91) по итогу 10 раундов. Их бой состоялся на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Москве.

Для Гаджимагомедова эта победа стала шестой подряд. Он по-прежнему является непобеждённым боксёром. В предыдущем поединке, который состоялся в Уфе в октябре минувшего года, российский атлет победил единогласным решением судей представителя Германии Леона Харта.

Мчуну известен российским фанатам бокса своими победами над экс-чемпионом мира в первом тяжёлом весе Денисом Лебедевым в декабре 2019 года, где он завоевал пояс WBC Silver, а также над олимпийским чемпионом Евгением Тищенко в марте 2021 года.