Гаджимагомедов: хотел победить досрочно, чтобы получить «Гелендваген» от Кремлёва

Чемпион мира по версии WBA в бриджервейте российский боксёр Муслим Гаджимагомедов прокомментировал свою победу над представителем ЮАР Табисо Мчуну на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Москве.

«С Табисо Мчуну было интересно боксировать, но чуть-чуть неудобно. При этом не могу сказать, что бой получился тяжёлым. Чувствовал себя очень комфортно, осознавал своё преимущество. Был быстрее на ногах и руках. Я был в разы лучше, полностью контролировал бой. Где-то хотел ударить и завершить поединок досрочно, чтобы забрать легендарный «Гелендваген» (Глава IBA Умар Кремлёв пообещал автомобиль победителю в случае завершения поединка до пятого раунда. — Прим. «Чемпионата»). Но забрать машину не было главной целью. Нужно было победить, качественно и хорошо провести поединок. Были моменты, когда я удачно попал, и Табисо Мчуну поплыл. Но я не стал рисковать, потому что впереди были семь-восемь раундов. Я просто грамотно делал свою работу.

Табисо Мчуну — это один из самых серьёзных моих соперников. Но у меня и в любительской карьере было много достойных оппонентов. Однако, повторюсь, Табисо Мчуну не составил мне особого труда. Я способен на большее, хочу объединить пояса. Хочу больше конкурентных боёв. Надеюсь, в скором времени Умар Назарович даст мне возможность объединить пояса или же провести титульный поединок в первом тяжёлом весе. Также я планирую участвовать в чемпионате мира. Уже через три дня у нас начинается сбор ОФП в горах, в Приэльбрусье. И я поеду на сборы, отмечать буду потом, пока на это времени нет», — приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

31 января Муслим Гаджимагомедов победил Табисо Мчуну единогласным решением судей (100-90,100-90, 100-91) по итогу поединка в формате 10 раундов, который состоялся в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в Москве.

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