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Александр Гвоздик сделал прогноз на бой Бенавидеса против Морреля

Александр Гвоздик сделал прогноз на бой Бенавидеса против Морреля
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе украинец Александр Гвоздик сделал свой прогноз на предстоящий бой обладателя временного титула WBC в полутяжёлом весе Дэвида Бенавидеса против обычного чемпиона WBA в этом же весе Давида Моррелля.

«Я предсказываю победу Бенавидеса, хотя это будет тяжелый бой. Я сражался с ним, знаю, что он собирается делать в ринге. Думаю, что Моррелль добьётся успеха в первых нескольких раундах, а затем Бенавидес начнёт брать верх. В конечном итоге бой завершится победой Бенавидеса единогласным решением судей», — приводит слова Гвоздика Boxing Scene.

Напомним, бой между Бенавидесом и Морреллем состоится в ночь с 1 на 2 февраля в Лас-Вегасе.

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