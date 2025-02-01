Александр Гвоздик сделал прогноз на бой Бенавидеса против Морреля

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе украинец Александр Гвоздик сделал свой прогноз на предстоящий бой обладателя временного титула WBC в полутяжёлом весе Дэвида Бенавидеса против обычного чемпиона WBA в этом же весе Давида Моррелля.

«Я предсказываю победу Бенавидеса, хотя это будет тяжелый бой. Я сражался с ним, знаю, что он собирается делать в ринге. Думаю, что Моррелль добьётся успеха в первых нескольких раундах, а затем Бенавидес начнёт брать верх. В конечном итоге бой завершится победой Бенавидеса единогласным решением судей», — приводит слова Гвоздика Boxing Scene.

Напомним, бой между Бенавидесом и Морреллем состоится в ночь с 1 на 2 февраля в Лас-Вегасе.