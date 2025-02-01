Дана Уайт подтвердил, что готовит нечто особенное с участием Ислама Махачева

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос журналиста портала TheMacLife по поводу следующего поединка действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, отметив, что это будет большой бой.

— Вам задали вопрос об Исламе Махачеве, и на вашем лице появилась многозначительная улыбка — означает ли это, что вы работаете над чем-то особенным с его участием? Именно это сейчас происходит?

— Вы очень проницательны. Да, у нас в работе много чего интересного. Каждый год я говорю себе — как нам повысить планку, перейти на другой уровень? И каждый год мы именно это и делаем. Мы организуем интересные бои, и сейчас в работе у нас много интригующих поединков.