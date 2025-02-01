Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт подтвердил, что готовит нечто особенное с участием Ислама Махачева

Дана Уайт подтвердил, что готовит нечто особенное с участием Ислама Махачева
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос журналиста портала TheMacLife по поводу следующего поединка действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, отметив, что это будет большой бой.

— Вам задали вопрос об Исламе Махачеве, и на вашем лице появилась многозначительная улыбка — означает ли это, что вы работаете над чем-то особенным с его участием? Именно это сейчас происходит?
— Вы очень проницательны. Да, у нас в работе много чего интересного. Каждый год я говорю себе — как нам повысить планку, перейти на другой уровень? И каждый год мы именно это и делаем. Мы организуем интересные бои, и сейчас в работе у нас много интригующих поединков.

Материалы по теме
«В планах UFC нет Оливейры, Царукяна и Топурии». С кем драться Махачеву?
«В планах UFC нет Оливейры, Царукяна и Топурии». С кем драться Махачеву?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android