Тагир Уланбеков показал архивное фото с Хабибом Нурмагомедовым

Российский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков опубликовал архивное фото 17-летней давности с непобеждённым экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Тагир Уланбеков и Хабиб Нурмагомедов Фото: Из личного архива Уланбекова

Напомним, Хабиб завершил бойцовскую карьеру в конце 2020 года. За 12 лет в профессиональном ММА Хабиб одержал 29 побед в 29 поединках. В UFC Хабиб пришёл в январе 2012 года, и за восемь лет одержал под эгидой самой влиятельной организации мира смешанных единоборств 14 побед, попутно завоевав чемпионский титул.

Что касается Уланбекова, то он остаётся действующим бойцом UFC. Его последний бой состоялся в январе 2025 года, где он победил единогласным решением судей Клейтона Карпентера.