Сергей Павлович: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед и поражений

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В основном карде турнира состоится поединок между российский тяжеловесом UFC Сергеем Павловичем и суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком.

Сергей Павлович

Рост: 190 см

Размах рук: 213 см

Весовая категория: тяжёлая

Рекорд: 18-3

Место в рейтинге UFC: 4

Свой предыдущий поединок Павлович проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от своего соотечественника Александра Волкова, и сейчас находится на серии из двух поражений.

Трансляцию поединка и турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию ивента.