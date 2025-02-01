Исраэль Адесанья: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед и поражений

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В главном событии турнира экс-чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья проведёт бой против француза Нассурдина Имавова.
Исраэль Адесанья
Рост: 193 см
Размах рук: 203 см
Весовая категория: средняя
Рекорд: 24-4
Место в рейтинге UFC: 2
Последний бой Адесаньи состоялся в августе 2024 года, где он проиграл удушающим приёмом в четвёртом раунде ныне действующему чемпиону в этом весе Дрикусу дю Плесси.
Трансляцию поединка и турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию ивента.