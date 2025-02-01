Джона Джонса могут лишить титула чемпиона UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс может быть лишён титула, в случае если не выполнит своих обязательств по защите пояса и до июля 2025 года не проведёт бой против обладателя временного титула в этом весе Тома Аспиналла. Об этом президент UFC рассказал в своём интервью TheMacLife.

— Если Джон Джонс, предположим, не возьмёт на себя обязательство до июля выйти на объединительный бой, рассматриваете ли вы возможность лишения его чемпионского пояса и организации другого поединка?

— 100%, мы так и сделаем. Если не получится организовать этот бой, мы пойдём дальше и подготовим другой поединок. Потенциально это самое большое противостояние, которое мы в настоящий момент можем организовать. Джон Джонс никого не боится, он готов драться с кем угодно, но если что, мы готовы двигаться дальше.