Жаирзиньо Розенстрайк: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед и поражений

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В основном карде турнира состоится поединок между российский тяжеловесом UFC Сергеем Павловичем и суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком.
Рост: 187 см
Размах рук: 198 см
Весовая категория: тяжёлая
Рекорд: 15-5
Место в рейтинге UFC: 9
Свой предыдущий поединок Розенстрайк проводил в августе 2024 года, где он победил раздельным решением судей Тая Туивасу, и идёт теперь на серии из двух побед.
Трансляцию поединка и турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию ивента.