Нассурдин Имавов: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед и поражений

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В главном событии турнира экс-чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья проведёт бой против француза Нассурдина Имавова.
Нассурдин Имавов
Рост: 190 см
Размах рук: 190 см
Весовая категория: средняя
Рекорд: 15-4 (1 NC)
Место в рейтинге UFC: 5
Последний бой Имавова состоялся в сентябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Брендана Аллена и довёл серию побед до трёх.
Трансляцию поединка и турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию ивента.