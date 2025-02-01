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Нассурдин Имавов: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед и поражений

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В главном событии турнира экс-чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья проведёт бой против француза Нассурдина Имавова.

Нассурдин Имавов

Рост: 190 см

Размах рук: 190 см

Весовая категория: средняя

Рекорд: 15-4 (1 NC)

Место в рейтинге UFC: 5

Последний бой Имавова состоялся в сентябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей Брендана Аллена и довёл серию побед до трёх.

Трансляцию поединка и турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию ивента.