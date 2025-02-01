Майкл Пейдж: статистика боёв, рейтинг в UFC, рекорд, сколько побед и поражений

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В основном карде турнира пройдёт поединок между известным российским средневесом UFC Шарабутдином Магомедовым, также известным как Шара Буллет, и британцем Майклом Пейджем.

Майкл Пейдж

Рост: 190 см

Размах рук: 201 см

Весовая категория: полусредняя

Рекорд: 22-3

Место в рейтинге UFC: 15

Свой предыдущий бой Пейдж проводил в июне 2024 года и потерпел там поражение единогласным решением судей от Иана Гарри.

Трансляцию поединка и турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию ивента.