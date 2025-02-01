Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке Алекса Перейры с Магомедом Анкалаевым

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры с претендентом на этот пояс Магомедом Анкалаевым.

«Алекс явный фаворит в этом бою. Я больше не куплюсь на то, что у него мало опыта, и даже не буду говорить про его низкий борцовский навык. С меня хватит, я больше не намерен допускать недооценку Алекса! Он много раз доказывал, что его работа в клетке — верная. Он уже стал одним из величайших бойцов всех времён — и докажет это снова», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, бой между Перейрой и Анкалаевым состоится 8 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.