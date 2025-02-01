Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке Алекса Перейры с Магомедом Анкалаевым

Даниэль Кормье высказался о предстоящем поединке Алекса Перейры с Магомедом Анкалаевым
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейры с претендентом на этот пояс Магомедом Анкалаевым.

«Алекс явный фаворит в этом бою. Я больше не куплюсь на то, что у него мало опыта, и даже не буду говорить про его низкий борцовский навык. С меня хватит, я больше не намерен допускать недооценку Алекса! Он много раз доказывал, что его работа в клетке — верная. Он уже стал одним из величайших бойцов всех времён — и докажет это снова», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, бой между Перейрой и Анкалаевым состоится 8 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе.

Материалы по теме
UFC Fight Night 250: ждём яркого шоу от Шары Буллета в бою с опасным Пейджем. LIVE
Live
UFC Fight Night 250: ждём яркого шоу от Шары Буллета в бою с опасным Пейджем. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android