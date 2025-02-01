Чейл Соннен ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры

47-летний ветеран UFC Чейл Соннен рассказал, что ему поступало предложение подписать контракт с новым промоушеном GFL, а также ответил на вопрос касаемо возможного возобновлении карьеры.

«Мне поступало предложение от лиги GFL, где собирают всех ветеранов. И мне, конечно, было бы обидно, если бы оно не поступило в то время, как всех других моих коллег уже там собрали. Но нет, я не вернусь в бои. И это вовсе не из-за того, что там нет интересующих меня соперников или, наоборот, что я жду, когда туда придёт кто-то особенный и хайповый. Всё из-за того, что я уже насмотрелся боёв парней, которым за 40, и это отвратительное зрелище. Так и хочется сказать каждому из них: «Ну что ты, твою мать делаешь? Зачем оно тебе надо? Кому это интересно?». И я не хочу быть таким же, как они», — приводит слова Соннена MMA Junkie.