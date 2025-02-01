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Шамиль Адухов на коротком уведомлении возглавит турнир ONE Fight Night 28

Шамиль Адухов на коротком уведомлении возглавит турнир ONE Fight Night 28
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Титулованный российский кикбоксёр Шамиль Адухов выйдет на коротком уведомлении против легендарного тайского бойца Алиффа Сор Дечапана в главном событии турнира ONE Fight Night 28 в Бангкоке (Таиланд) вместо травмированного Тонгпуна ПК Саенчая. Об этом сообщает пресс-служба лиги ONE.

Стоит отметить, что для Адухова предстоящий поединок станет первым под эгидой лиги ONE. Помимо кикбоксёрского бэкграунда, Шамиль выступал на турнирах таких поп-мма промоушенов, как Conflict Fighting, Hype Fighting. В своей бойцовской карьере поп-мма индустрии он встречался в поединках с такими соперниками, как: Ахмед «Ингушский лев» Муцольгов и Яшар Гасанов. В обоих боях он одерживал победы.

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