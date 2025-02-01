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Александр Беспутин стал новым генеральным секретарём Федерации бокса России

Александр Беспутин стал новым генеральным секретарём Федерации бокса России
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Бывший обладатель регулярного титула чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, а также бывший обладатель титула ЕВР (Eurasian Boxing Parliament) Александр Беспутин избран новым генеральным секретарём Федерации бокса России, сменив на этой должности Татьяну Кириенко. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Напомним, Беспутин свой последний бой проводил в 2021 году в Красноярске, где победил нокаутом в пятом раунде мексиканца Маурисио Пинтора.

Всего в послужном списке Александра числится 15 побед в 15 поединках (11 — досрочно). Также стоит отметить, что начинал свою профи-карьеру Беспутин в США в 2015 году, где выступал до конца 2019 года.

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