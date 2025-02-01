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«Давай заключим сделку?» Шара Буллет обратился к Майклу Пейджу

«Давай заключим сделку?» Шара Буллет обратился к Майклу Пейджу
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Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, также известный как Шара Буллет, обратился к своему сопернику, британцу Майклу Пейджу, предложив ему сделку.

«Майкл Пейдж, давай заключим сделку – ты не будешь улыбаться, а то я буду чувствовать себя плохо, нокаутируя тебя. Мне нечего терять», — написал Магомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Магомедовым и Пейджем состоится 1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире UFC Fight Night 250.

Непобеждённый Магомедов выйдет на этот бой на серии из четырёх побед под эгидой UFC. Стоит отметить, что в трёх поединках Шарабутдин получал денежный бонус за «Выступление вечера».

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