Павлович — Розенстрайк: ориентировочное время начало боя на UFC Fight Night 250 — 21:00

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В рамках основного карда турнира российский тяжеловес UFC Сергей Павлович сразится с суринамским нокаутёром Жаирзиньо Розенстрайком.

Павлович находится на серии из двух поражений, в то время как его соперник идёт на серии из двух побед.

Ориентировочное время начала поединка — 21:00 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250 и событий вокруг него.