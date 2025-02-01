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«Слушал бы только под водкой в клубе». Исраэль Адесанья — о песне «Сигма бой»

«Слушал бы только под водкой в клубе». Исраэль Адесанья — о песне «Сигма бой»
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья послушал популярный российский трек «Сигма бой» и поделился мнением о нём.

«Молодёжное дерьмо. Немного попсово для меня. Но если бы я напился водки в клубе, то да [стал бы слушать]. В плейлист бы не добавлял. Выйти под неё в октагон? Не, я уже выбрал песню», — сказал Адесанья в интервью UFC Eurasia.

Напомним, трек «Сигма бой» в исполнении Светы Чертищевой и Маши Янковской приобрёл известность в середине января. Автором музыкального произведения является российский композитор Михаил Чертищев, являющийся отцом Светы.

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