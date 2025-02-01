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Шара Буллет — Майкл Пейдж: ориентировочное время начало боя на UFC Fight Night 250 — 21:30

Шара Буллет — Майкл Пейдж: ориентировочное время начало боя на UFC Fight Night 250 — 21:30
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Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в соглавном событии которого состоится противостояние в среднем весе (до 84 кг) между непобеждённым российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и представителем Великобритании Майклом Пейджем.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 21:30 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж

Противостояние между Шарабутдином и Майклом начнётся не ранее 21:30 по московскому времени.

Трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя.

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