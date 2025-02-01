Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов: ориентировочное время начало боя на UFC — 22:00

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в главном событии которого состоится противостояние между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей и топовым французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

Бой между Исраэлем и Нассурдином начнётся не ранее 22:00 по московскому времени. Трансляцию поединка и всего турнира можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и на платформе UFC Fight Pass. Также «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию ивента.