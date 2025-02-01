Шара Буллет объяснил, в каком случае он подерётся с Исраэлем Адесаньей

Популярный и непобеждённый российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, объяснил, в каком случае подерётся с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Всё будет зависит от того, насколько хорошо я выступлю сегодня, захотят ли этого поединка фанаты, заинтересует ли это Адесанью. Если всё это совпадёт, то у UFC не будет другого выбора, кроме как сделать нам этот бой, поскольку мы оба интересные бойцы. Нет смысла пытаться скрыть всё это волнение от фанатов. Поскольку именно это они захотят увидеть», — приводит слова Магомедова портал MMA Fighting.