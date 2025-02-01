Шон Стрикленд — о стиле дю Плесси: Дрикус всё делает неправильно, но это всегда работает

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд поделился мнением о действующем обладателе титула UFC в категории до 84 кг южноафриканце Дрикусе дю Плесси.

«Дрикус всё делает неправильно, но это всегда работает. Он жёсткий и неудобный. В поединке с ним всегда нужно держать руки повыше, всегда быть в хорошей позиции. А так я думаю, что моя ударка в разы лучше, чем его. Иззи перебивал его, хотя я вообще-то Иззи переехал», — сказал Стрикленд в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

Напомним, бой между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом возглавит турнир UFC 312, который пройдёт 8 февраля в Сиднее (Австралия).