Топовый российский боец UFC, выступающий в тяжёлой весовой категории (до 120 кг), Александр Волков ответил, используют ли бойцы UFC допинг.

«Существует ли допинг в UFC? Ходят легенды (улыбается). На самом деле в американских залах всё это [употребление запрещённых веществ] происходит кустарным образом, как и у нас в России. В UFC нас постоянно тестируют. Раз в месяц или полтора регулярно приезжает представитель антидопингового агентства, который может застать тебя в любой момент твоей жизни.

Он просто нажимает на звонок. И когда ты открываешь дверь, не имеешь права уходить из его поля зрения. По факту для себя я не вижу способов того, как можно обмануть эту систему [проверок]. Либо рисковать, либо договариваться, быть любимчиком антидопинговой комиссии.

Но в UFC не вижу каких-то лазеек для того, чтобы была возможность употреблять допинг. К другим бойцам в шкафчики не заглядывал», — сказал Волков в интервью на YouTube-канале «Дрозд Говорит».