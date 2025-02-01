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Шамиль Газиев нокаутировал Томаса Петерсена в первом раунде на турнире UFC Fight Night 250

Шамиль Газиев нокаутировал Томаса Петерсена в первом раунде на турнире UFC Fight Night 250
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Топовый дагестанский боец UFC, представляющий Бахрейн и выступающий в тяжёлом весе, Шамиль Газиев победил нокаутом американского бойца UFC Томаса Петерсена нокаутом в первом раунде. Их бой состоялся сегодня, 1 февраля, на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шамиль Газиев(W) — Томас Петерсен
01 февраля 2025, суббота. 19:05 МСК
Шамиль Газиев
Окончено
KO
Томас Петерсен

Напомним, дагестанскому бойцу 34 года. В своём профессиональном рекорде Шамиль имеет 14 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и одно поражение техническим нокаутом.

В североамериканскую лигу Газиев попал в 2023 году через реалити-шоу Dana White Contendre Series (DWCS). На данный момент в UFC он идёт на серии из двух побед.

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