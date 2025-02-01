Шамиль Газиев нокаутировал Томаса Петерсена в первом раунде на турнире UFC Fight Night 250

Топовый дагестанский боец UFC, представляющий Бахрейн и выступающий в тяжёлом весе, Шамиль Газиев победил нокаутом американского бойца UFC Томаса Петерсена нокаутом в первом раунде. Их бой состоялся сегодня, 1 февраля, на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, дагестанскому бойцу 34 года. В своём профессиональном рекорде Шамиль имеет 14 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и одно поражение техническим нокаутом.

В североамериканскую лигу Газиев попал в 2023 году через реалити-шоу Dana White Contendre Series (DWCS). На данный момент в UFC он идёт на серии из двух побед.