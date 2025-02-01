Винисиус Оливейра победил Саида Нурмагомедова. Для россиянина это третье поражение в UFC

Бразильский боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), Винисиус Оливейра победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) представителя России Саида Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре 2023 года, российский атлет разделил октагон с представителем Таджикистана Муином Гафуровым. Бой завершился победой Саида удушающим приёмом.

На профессиональном уровне Нурмагомедов выступает с 2009 года. В UFC он дебютировал в 2018 году и с тех пор одержал семь побед и потерпел три поражения.