Член Зала славы UFC выразил поддержку Шаре Буллету в преддверии боя с Майклом Пейджем

Член Зала славы UFC американец Марк Коулмен выразил поддержку популярному и топовому российскому бойцу UFC Шарабутдину Магомедову, более известному как Шара Буллет, в преддверии его боя с представителем Великобритании Майклом Пейджем, который состоится сегодня на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Давай, брат, доминируй всегда», — написал Коулмен под одним из постов Шары на его странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Шара разделил октагон с армянским бойцом Арменом Петросяном. Поединок завершился победой Буллета нокаутом (двойной бэкфист) в конце второго раунда.