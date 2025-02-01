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Член Зала славы UFC выразил поддержку Шаре Буллету в преддверии боя с Майклом Пейджем

Член Зала славы UFC выразил поддержку Шаре Буллету в преддверии боя с Майклом Пейджем
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Член Зала славы UFC американец Марк Коулмен выразил поддержку популярному и топовому российскому бойцу UFC Шарабутдину Магомедову, более известному как Шара Буллет, в преддверии его боя с представителем Великобритании Майклом Пейджем, который состоится сегодня на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Майкл Пейдж

«Давай, брат, доминируй всегда», — написал Коулмен под одним из постов Шары на его странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Шара разделил октагон с армянским бойцом Арменом Петросяном. Поединок завершился победой Буллета нокаутом (двойной бэкфист) в конце второго раунда.

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