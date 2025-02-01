Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка решением судей на турнире UFC в Эр-Рияде

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович победил представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей (20-27, 30-27, 30-27) на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В стойке бой проходил весьма аккуратно, бойцы на протяжении всех трёх раундов лишь несколько раз серьёзно вступали в размены. Отметим, что в каждом отрезке Сергей успешно переводил визави и контролировал его в партере.

Напомним, Павлович свой предыдущий поединок проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от своего соотечественника Александра Волкова. Это поражение стало для него вторым подряд.