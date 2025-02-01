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Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка решением судей на турнире UFC в Эр-Рияде

Сергей Павлович победил Жаирзиньо Розенстрайка решением судей на турнире UFC в Эр-Рияде
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Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович победил представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка единогласным решением судей (20-27, 30-27, 30-27) на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович(W) — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:10 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Жаирзиньо Розенстрайк

В стойке бой проходил весьма аккуратно, бойцы на протяжении всех трёх раундов лишь несколько раз серьёзно вступали в размены. Отметим, что в каждом отрезке Сергей успешно переводил визави и контролировал его в партере.

Напомним, Павлович свой предыдущий поединок проводил в июне 2024 года, где он потерпел поражение единогласным решением судей от своего соотечественника Александра Волкова. Это поражение стало для него вторым подряд.

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