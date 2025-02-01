46,5% пользователей «Чемпионата» уверены в досрочной победе Шары Буллета в бою с Пейджем

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в соглавном событии которого состоится противостояние между непобеждённым российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и представителем Великобритании Майклом Пейджем.

В связи с этим противостоянием «Чемпионат» предлагал читателям ответить на вопрос: «Как закончится бой Шары Буллета и Майкла Пейджа?» Согласно результату опроса 46,5% пользователей сайта уверены в досрочной победе российского бойца. Досрочную победу Майкла Пейджа, в свою очередь, выбрали 11,9% читателей.