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Шара Буллет — Майкл Пейдж: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

46,5% пользователей «Чемпионата» уверены в досрочной победе Шары Буллета в бою с Пейджем
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Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, в соглавном событии которого состоится противостояние между непобеждённым российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и представителем Великобритании Майклом Пейджем.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж(W)
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Майкл Пейдж

В связи с этим противостоянием «Чемпионат» предлагал читателям ответить на вопрос: «Как закончится бой Шары Буллета и Майкла Пейджа?» Согласно результату опроса 46,5% пользователей сайта уверены в досрочной победе российского бойца. Досрочную победу Майкла Пейджа, в свою очередь, выбрали 11,9% читателей.

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