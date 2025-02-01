Криштиану Роналду посетил турнир UFC Fight Night 250

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду посетил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250, который в данный момент проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Несколько дней назад Криштиану встретился с российским бойцом UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и пообещал ему приехать на ивент.

Напомним, в главном событии турнира состоится бой между бывшим обладателем чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей и топовым французским бойцом дагестанского происхождения Нассурдином Имамовым.