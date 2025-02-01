Бой Шары Буллета и Майкла Пейджа начался на турнире UFC Fight Night 250

Поединок между непобеждённым российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и представителем Великобритании Майклом Пейджем начался на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их противостояние является соглавным событием ивента.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Шара разделил октагон с армянским бойцом Арменом Петросяном. Поединок завершился победой Буллета нокаутом (двойной бэкфист) в конце второго раунда.

Пейдж, в свою очередь, в последнем бою, который прошёл на UFC 303 в Лас-Вегасе, уступил единогласным решением судей ирландцу Иану Гарри.