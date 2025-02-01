Шара Буллет вышел на бой с Майклом Пейджем с флагом России

Популярный и непобеждённый российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, вышел на бой с представителем Великобритании Майклом Пейджем с флагом России.

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Напомним, в последнем бою, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Шара разделил октагон с армянским бойцом Арменом Петросяном. Поединок завершился победой Буллета нокаутом (двойной бэкфист) в конце второго раунда. На данный момент россиянин идёт на серии из четырёх побед.

Пейдж, в свою очередь, в последнем бою, который прошёл на UFC 303 в Лас-Вегасе, уступил единогласным решением судей ирландцу Иану Гарри.