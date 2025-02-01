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Майкл Пейдж победил Шару Буллета единогласным решением судей на UFC Fight Night 250

Майкл Пейдж победил Шару Буллета единогласным решением судей на UFC Fight Night 250
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Представитель Великобритании Майкл Пейдж победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) топового российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж(W)
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Майкл Пейдж

Напомним, в последнем бою, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Шара разделил октагон с армянским бойцом Арменом Петросяном. Поединок завершился победой Буллета нокаутом (двойной бэкфист) в конце второго раунда. На данный момент россиянин идёт на серии из четырёх побед.

Пейдж, в свою очередь, в последнем бою, который прошёл на UFC 303 в Лас-Вегасе, уступил единогласным решением судей ирландцу Иану Гарри.

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