«Теперь я капитан». Майкл Пейдж — о победе над Шарой Буллетом

Британский боец UFC Майкл Пейдж прокомментировал победу над топовым российским бойцом UFC Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 250.

«Я теперь капитан. Я пробовал миксовать, Шара Буллет — потрясающий, потрясающий боец, несмотря на результат. Он ещё добьётся прекрасных результатов, дайте ему аплодисментов, пожалуйста. Я себя чувствовал немного необычно в этом весе. Хочу сказать, чтобы ребята в полусреднем были наготове, я иду, у меня там немало работы», — сказал Пейдж в интервью после боя.

Бой между Майклом и Шарой был соглавным событием ивента и продлился все три раунда. Поединок завершился победой Пейджа единогласным решением судей.