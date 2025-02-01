Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, потерпел первое поражение в карьере. Магомедов проиграл поединок с британским бойцом Майклом Пейджем на турнире UFC Fight Night 250, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Пейджу — 30-27, 30-27, 29-28.

До этого момента Буллет шёл на серии из четырёх побед в UFC. Всего на счету россиянина 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед.

Что касается Пейджа, то на его счету 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел три поражения.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира UFC Fight Night 250.