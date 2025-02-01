Нассурдин Имавов нокаутировал Исраэля Адесанью во втором раунде на турнире UFC

Топовый французский боец дагестанского происхождения Нассурдин Имавов нокаутировал на старте второго раунда бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийца Исраэля Адесанью на турнире UFC Fight Night 250, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для нигерийского атлета это поражение стало третьим подряд.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в августе на турнире UFC 305 в Перте (Австралия), Адесанья разделил октагон с действующим чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Имавов, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 243, победил единогласным решением судей американца Брендана Аллена.