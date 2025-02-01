Фоторепортаж с боя Шары Буллета и Майкла Пейджа на турнире UFC Fight Night 250

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В соглавном поединке турнира встречались российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и представитель Великобритании Майкл Пейдж.

Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Пейджу — 30-27, 30-27, 29-28.

Лучшие фото с боя Шары Буллета и Майкла Пейджа — в фоторепортаже.

Это поражение стало первым для Шары Буллета в карьере. До этого момента Буллет шёл на серии из четырёх побед в UFC. Всего на счету россиянина 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед.

Что касается Пейджа, то на его счету 26 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 23 победы и потерпел три поражения.