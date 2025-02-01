Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Финиш в бою Нассурдина Имавова и Исраэля Адесаньи на турнире UFC Fight Night 250

Финиш в бою Нассурдина Имавова и Исраэля Адесаньи на турнире UFC Fight Night 250
Аудио-версия:
Комментарии

Опубликовано видео нокаута в исполнении топового французского бойца UFC дагестанского происхождения Нассурдина Имавова в бою с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Их противостояние стало главным событием турнира UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов(W)
01 февраля 2025, суббота. 22:15 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
KO
Нассурдин Имавов

Для нигерийского атлета это поражение стало третьим подряд, он не побеждал с апреля 2023 года. Имавов, в свою очередь, одержал четвёртую победу кряду под баннером UFC.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в августе на турнире UFC 305 в Перте (Австралия), Адесанья разделил октагон с действующим чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Материалы по теме
UFC Fight Night 250: Буллет проиграл! Веном преподал россиянину урок. LIVE
Live
UFC Fight Night 250: Буллет проиграл! Веном преподал россиянину урок. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android