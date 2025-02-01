Финиш в бою Нассурдина Имавова и Исраэля Адесаньи на турнире UFC Fight Night 250

Опубликовано видео нокаута в исполнении топового французского бойца UFC дагестанского происхождения Нассурдина Имавова в бою с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Их противостояние стало главным событием турнира UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Для нигерийского атлета это поражение стало третьим подряд, он не побеждал с апреля 2023 года. Имавов, в свою очередь, одержал четвёртую победу кряду под баннером UFC.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в августе на турнире UFC 305 в Перте (Австралия), Адесанья разделил октагон с действующим чемпионом UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой завершился победой Дрикуса удушающим приёмом в четвёртом раунде.