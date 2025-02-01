Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стало известно, кто получил бонусы по итогу турнира UFC Fight Night 250

Стало известно, кто получил бонусы по итогу турнира UFC Fight Night 250
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир по смешанным боевым единоборствам UFC Fight Night 250.

По итогу ивента «Лучшим боем вечера» был признан поединок между россиянином Саидом Нурмагомедовым и бразильцем Винисиусом Оливейрой. Оба бойца получат по $ 50 тыс.

Аналогичный денежный бонус в номинации «Лучшее выступление вечера» получит топовый французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов за победу нокаутом над экс-чемпионом UFC в среднем дивизионе Исраэлем Адесаньей, а также представитель Австрии Богдан Град за победу техническим нокаутом над Лукасом Александром.

Материалы по теме
UFC Fight Night 250: Павлович одержал важнейшую победу! А Шара впервые проиграл
Live
UFC Fight Night 250: Павлович одержал важнейшую победу! А Шара впервые проиграл
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android