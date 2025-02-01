Стало известно, кто получил бонусы по итогу турнира UFC Fight Night 250

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся турнир по смешанным боевым единоборствам UFC Fight Night 250.

По итогу ивента «Лучшим боем вечера» был признан поединок между россиянином Саидом Нурмагомедовым и бразильцем Винисиусом Оливейрой. Оба бойца получат по $ 50 тыс.

Аналогичный денежный бонус в номинации «Лучшее выступление вечера» получит топовый французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов за победу нокаутом над экс-чемпионом UFC в среднем дивизионе Исраэлем Адесаньей, а также представитель Австрии Богдан Град за победу техническим нокаутом над Лукасом Александром.