Имавов: теперь я заслужил титульник. Обещал сегодня сюрприз и сдержал своё слово
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Топовый французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов прокомментировал победу в поединке с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.
UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов (W)
01 февраля 2025, суббота. 22:15 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
KO
Нассурдин Имавов
«Чувствую себя прекрасно. Спасибо Исраэлю за бой. Думаю, теперь я заслужил титульный поединок. Я обещал, что сегодня будет сюрприз. И сдержал слово. Всё благодаря моей команде. У меня нет послания для Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда», — сказал Нассурдин Имавов в интервью после боя.
Имавов нокаутировал Адесанью на старте второго раунда. Для французского бойца эта победа стала четвёртой подряд.
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