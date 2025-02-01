Имавов: теперь я заслужил титульник. Обещал сегодня сюрприз и сдержал своё слово

Топовый французский боец UFC дагестанского происхождения Нассурдин Имавов прокомментировал победу в поединке с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Чувствую себя прекрасно. Спасибо Исраэлю за бой. Думаю, теперь я заслужил титульный поединок. Я обещал, что сегодня будет сюрприз. И сдержал слово. Всё благодаря моей команде. У меня нет послания для Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда», — сказал Нассурдин Имавов в интервью после боя.

Имавов нокаутировал Адесанью на старте второго раунда. Для французского бойца эта победа стала четвёртой подряд.