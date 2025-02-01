Что нужно изменить Шаре Буллету?
Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В соглавном поединке турнира встречались российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и представитель Великобритании Майкл Пейдж.
Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Пейджу — 30-27, 30-27, 29-28.
Для Буллета это поражение стало первым в карьере.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: что нужно изменить Шаре Буллету?
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