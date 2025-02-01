Что нужно изменить Шаре Буллету?

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В соглавном поединке турнира встречались российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и представитель Великобритании Майкл Пейдж.

Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Пейджу — 30-27, 30-27, 29-28.

Для Буллета это поражение стало первым в карьере.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: что нужно изменить Шаре Буллету?