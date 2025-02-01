Статистика боя Шара Буллет — Майкл Пейдж

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В соглавном поединке турнира встречались российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и представитель Великобритании Майкл Пейдж.

Россиянин нанёс 38 акцентированных ударов (44%) из 87 попыток. Пейдж, в свою очередь, нанёс 43 акцентированных удара из 57 попыток (57%). За время боя была предпринята лишь одна попытка тейкдауна, и она была неудачной — её провёл Майкл Пейдж.

Напомним, бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Пейджу — 30-27, 30-27, 29-28.

Для Буллета это поражение стало первым в карьере.