Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Статистика боя Шара Буллет — Майкл Пейдж

Статистика боя Шара Буллет — Майкл Пейдж
Комментарии

Сегодня, 1 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 250. В соглавном поединке турнира встречались российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и представитель Великобритании Майкл Пейдж.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж (W)
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Майкл Пейдж

Россиянин нанёс 38 акцентированных ударов (44%) из 87 попыток. Пейдж, в свою очередь, нанёс 43 акцентированных удара из 57 попыток (57%). За время боя была предпринята лишь одна попытка тейкдауна, и она была неудачной — её провёл Майкл Пейдж.

Напомним, бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Пейджу — 30-27, 30-27, 29-28.

Для Буллета это поражение стало первым в карьере.

Материалы по теме
UFC Fight Night 250: Павлович одержал важнейшую победу! А Шара впервые проиграл
Live
UFC Fight Night 250: Павлович одержал важнейшую победу! А Шара впервые проиграл
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android