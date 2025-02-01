Ислам Махачев отреагировал на победу Нассурдина Имавова в бою с Исраэлем Адесаньей

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на победу топового французского бойца UFC дагестанского происхождения Нассурдина Имавова в бою с бывшим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Нассурдин, это было невероятно. Поздравляю, бро», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях.

Имавов нокаутировал Адесанью на старте второго раунда. Для французского бойца эта победа стала четвёртой подряд в UFC.

На профессиональном уровне Имавов одержал 16 побед, из которых 11 досрочные, потерпел четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.