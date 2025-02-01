Дана Уайт: Хамзат Чимаев попадёт в США, не слушайте всю эту чушь

Президент UFC Дана Уайт заявил, что топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев сможет драться на территории США.

«Не слушайте всю эту чушь. Хамзат Чимаев попадёт в США», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, Чимаев разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером. Бой завершился победой Хамзата болевым приёмом в первом раунде.

Ранее Хамзат Чимаев сообщил, что стал гражданином ОАЭ, и продемонстрировал паспорт страны.