Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев прокомментировал победу Майкла Пейджа над Шарой Буллетом

Хамзат Чимаев прокомментировал победу Майкла Пейджа над Шарой Буллетом
Комментарии

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев прокомментировал победу представителя Великобритании Майкла Пейджа над россиянином Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж (W)
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Майкл Пейдж

«Поздравляю, капитан», — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях.

Майкл Пейдж победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) Шарабутдина Магомедова на турнире UFC Fight Night 250, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их противостояние стало вторым по значимости на ивенте. Для российского атлета это поражение стало первым в карьере.

Материалы по теме
Веном оказался не по зубам. Шара Буллет проиграл впервые в карьере
Веном оказался не по зубам. Шара Буллет проиграл впервые в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android