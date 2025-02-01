Хамзат Чимаев прокомментировал победу Майкла Пейджа над Шарой Буллетом

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев прокомментировал победу представителя Великобритании Майкла Пейджа над россиянином Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет.

«Поздравляю, капитан», — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях.

Майкл Пейдж победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) Шарабутдина Магомедова на турнире UFC Fight Night 250, который состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Их противостояние стало вторым по значимости на ивенте. Для российского атлета это поражение стало первым в карьере.