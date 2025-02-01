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Дана Уайт ответил, может ли состояться бой между Хамзатом Чимаевым и Нассурдином Имавовым

Дана Уайт ответил, может ли состояться бой между Хамзатом Чимаевым и Нассурдином Имавовым
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Президент UFC Дана Уайт ответил, может ли состояться поединок между топовыми бойцами среднего веса UFC — чеченцем Хамзатом Чимаевым и дагестанцем Нассурдином Имавовым.

«Есть много возможностей [после победы Нассурдина], и да, это определённо одна из них», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 250.

Сегодня, 1 февраля, состоялся бой между Нассурдином Имавовым и бывшим чемпионом UFC в средней весовой категории нигерийцем Исраэлем Адесаньей. Бой завершился победой Нассурдина нокаутом в начале второго раунда. Для Адесаньи это поражение стало третьим подряд.

Чимаев в последнем поединке, который состоялся 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби, разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером. Бой завершился победой Хамзата болевым приёмом в первом раунде.

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