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Хабиб Нурмагомедов поздравил Нассурдина Имавова с яркой победой над Исраэлем Адесаньей

Хабиб Нурмагомедов поздравил Нассурдина Имавова с яркой победой над Исраэлем Адесаньей
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил с победой топового французского бойца UFC дагестанского происхождения Нассурдина Имавова в бою с бывшим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Просто вау! Нассурдин, мои поздравления. Какое выступление!» — написал Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Исраэль Адесанья — Нассурдин Имавов (W)
01 февраля 2025, суббота. 22:15 МСК
Исраэль Адесанья
Окончено
KO
Нассурдин Имавов

Имавов нокаутировал Адесанью на старте второго раунда. Для французского бойца эта победа стала четвёртой подряд в UFC.

На профессиональном уровне Имавов одержал 16 побед, из которых 11 досрочные, потерпел четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

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