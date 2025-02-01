Хабиб Нурмагомедов поздравил Нассурдина Имавова с яркой победой над Исраэлем Адесаньей

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил с победой топового французского бойца UFC дагестанского происхождения Нассурдина Имавова в бою с бывшим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийцем Исраэлем Адесаньей.

«Просто вау! Нассурдин, мои поздравления. Какое выступление!» — написал Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.

Имавов нокаутировал Адесанью на старте второго раунда. Для французского бойца эта победа стала четвёртой подряд в UFC.

На профессиональном уровне Имавов одержал 16 побед, из которых 11 досрочные, потерпел четыре поражения, а один бой был признан несостоявшимся.