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Сергей Павлович высказался о потенциальном реванше с Александром Волковым

Сергей Павлович высказался о потенциальном реванше с Александром Волковым
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Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович высказался насчёт потенциального реванша с топовым бойцом UFC соотечественником Александром Волковым.

— У тебя есть желание подраться с Александром Волковым снова или это уже забытая история?
— Я никогда не выбирал себе соперников. Кого дадут, с тем и буду драться, — сказал Павлович на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 250.

Напомним, первый бой между Сергеем и Александром состоялся 22 июня 2024 года на турнире UFC on ABC 6, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой Волкова единогласным решением судей.

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