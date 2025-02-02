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Дана Уайт поделился мнением о поражении Шары Буллета в бою с Майклом Пейджем

Дана Уайт поделился мнением о поражении Шары Буллета в бою с Майклом Пейджем
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о поражении топового российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в поединке с представителем Великобритании Майклом Пейджем.

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Шарабутдин Магомедов — Майкл Пейдж (W)
01 февраля 2025, суббота. 21:40 МСК
Шарабутдин Магомедов
Окончено
UD
Майкл Пейдж

«Стили делают бои, у Майкла очень сложный стиль. Если к нему не подойти, то два бойца просто будут стоять и смотреть друг на друга. С ним просто тяжело драться. Не думаю, что давление остановило Шару. И давайте не забывать, что у парня один глаз. Это тоже не помогает», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 250.

Бой между Шарабутдином и Майклом продлился три раунда и завершился победой британца единогласным решением судей.

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