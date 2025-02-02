Дана Уайт поделился мнением о поражении Шары Буллета в бою с Майклом Пейджем

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о поражении топового российского бойца UFC Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет, в поединке с представителем Великобритании Майклом Пейджем.

«Стили делают бои, у Майкла очень сложный стиль. Если к нему не подойти, то два бойца просто будут стоять и смотреть друг на друга. С ним просто тяжело драться. Не думаю, что давление остановило Шару. И давайте не забывать, что у парня один глаз. Это тоже не помогает», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 250.

Бой между Шарабутдином и Майклом продлился три раунда и завершился победой британца единогласным решением судей.