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«Ужасный бой». Уайт — про поединок Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайка

«Ужасный бой». Уайт — про поединок Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайка
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Президент UFC Дана Уайт высказался о поединке между россиянином Сергеем Павловичем и представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком, который прошёл сегодня на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

UFC 2025. UFC Fight Night 250, Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Сергей Павлович (W) — Жаирзиньо Розенстрайк
01 февраля 2025, суббота. 21:10 МСК
Сергей Павлович
Окончено
UD
Жаирзиньо Розенстрайк

«Ужасный бой. Ужасный. Единственный бой вечера, который освистали. Но это не отменяет то, что Сергей может сделать», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Павловичу — 30-27, 30-27, 30-27.

В стойке бой проходил весьма аккуратно, бойцы на протяжении всех трёх раундов лишь несколько раз серьёзно вступали в размены. Отметим, что в каждом отрезке Сергей успешно переводил визави и контролировал его в партере.

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