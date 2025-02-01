«Ужасный бой». Уайт — про поединок Сергея Павловича и Жаирзиньо Розенстрайка

Президент UFC Дана Уайт высказался о поединке между россиянином Сергеем Павловичем и представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком, который прошёл сегодня на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Ужасный бой. Ужасный. Единственный бой вечера, который освистали. Но это не отменяет то, что Сергей может сделать», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции.

Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Павловичу — 30-27, 30-27, 30-27.

В стойке бой проходил весьма аккуратно, бойцы на протяжении всех трёх раундов лишь несколько раз серьёзно вступали в размены. Отметим, что в каждом отрезке Сергей успешно переводил визави и контролировал его в партере.